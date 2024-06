VIDEO Eesti võidusõitja sattus ahelavariisse, Rovanperä jäi debüüdil poodiumilt välja

Alex Reimann ütles pärast võistlust, et ta on rahul edusammudega, mida on see nädalavahetus teinud.

Pärast võistlust sõnas Rovenperä, et jäi võistlusega rahule. Ta lisas, et tal oli algul probleeme auto ja kiirusega ja see pani teda kohti kaotama. Rovanperä on kindel, et need kogemused tulevad talle kasuks ka WRC sarjas.