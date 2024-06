Korraldaja otsused panid EMil rootslase närvid proovile

Esialgse informatsiooni kohaselt lubati mõlemale sportlasele edasipääsu finaali. Mõne aja pärast järgnes sellele teadaanne, et otsustavasse jooksu lubatakse ikkagi ainult Tšehhi esindaja, vahendab portaal Iltalehti.

Rootsi koondis esitas sportlase kaitseks protesti. Esmalt anti koondisele korraldajate poolt teada, et protesti ei rahuldata, sest finišit alles menetletakse.

Lõplik otsus Erik Erlandssoni saatuse kohta tuli kesköö paiku, mil kohtunikud andsid lõplikult teada, et mõlemad jooksjad pääsevad siiski finaali.

Rootsi kergejõustikukoondise juht ütles, et olukord Rooma EMi korralduses ajab teda täiesti hulluks. Treener sõnas, et reeglid sellises olukorras on täiesti selged ja ta ei saa aru, miks üritasid korraldajad Erlandssoni finaalist eemale jätta.