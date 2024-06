PM ROOMAS Soovitust kehvemalt alustanud Lillemets: trennis kõik tuleb, aga siin...

Lõunapausil ajakirjanike ette astununa oli Lillemetsal küll nägu tavapäraselt naerul, kuid esimese asjana kostis ta, et on seni nähtus-tehtus pettunud. «Pigem on s***,» lausus ta muigamisi.

Mis siis on meele mõruks teinud? «Tegelikult olen heas vormis. Kõik treeningud on hästi läinud, ettevalmistus sujus mõnusalt, olen enesekindel. Kõik asjad liikusid õiges suunas ja ise ka lendasin, aga siis tuled siia ja midagi erilist välja ei tule. Teeb lihtsalt meele mõruks, sest tahaks paremini. Tean, et olen heas hoos, aga lihtsalt ei tule välja,» kostis ta kergelt nõutult.

100 meetrit läbis Lillemets Rooma olümpiastaadionil siis 11,03ga. «Götzises oli aeg 10,93 ja arvasin, et olen siin paremas vormis. Ka treeningud olid seda näidanud! Aga jooksin kümnendik aeglasemalt,» alustas ta senitehtu kommenteerimist.

Risto Lillemetsa stiilinäide 100 m jooksust. Foto: Eero Vabamägi

«Kaugushüpe oli okei. Vastutuulega 7.16 pole hullu, aga lootsin ikkagi enamat,» jätkas Lillemets, kes teisel katsel hüppas 7.03 ning kolmanda üle astus.

Kuulitõukes oli mehe seeria 13.58, 14.22 ja X. «Jällegi, treeningul pigem kuul lendas, aga tuled siia ja ei lenda. Aga midagi pole katki, lihtsalt oleks tahtnud enamat,» sõnas meie mees ning lisas, et ootab juba õhtut.

Risto Lillemets ootab juba avapäeva õhtut. Foto: Eero Vabamägi

«Õhtune sessioon istub mulle veidi rohkem ja see toob elu tagasi. Äkki saab ka poistega veidi juttu rääkida, siiani olen [Johannes Ermist ja Janek Õiglasest] eraldi olnud. Nii on igav olnud: istud omaette, sest teistega väga jutupeale ei saa. Äkki õhtune tuleb vähe lõbusam,» lõpetas Lillemets esmase kokkuvõtte ning kinnitas, et tervise osas on samuti kõik hästi. «Kuskilt-miskilt ikka, aga arvan, et saame hakkama.»

Kümnevõistlus kolme ala järel. Foto: Kuvatõmmis