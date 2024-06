Djokovici opereerinud arst on kiire taastumise osas skeptiline

Suure tõenäosusega peab esireketi kohalt kolmandaks langenud Djokovic vahele jätma 1. juulil algava Wimbeldoni turniiri ning küsimärgi all on osalemine Pariisi olümpiamängudel.

Djokovici põlve opereerinud arst on kiire, 100-protsendilise taastumise osas skeptiline, vahendab The Tennis Gazette. Ta ütles: «Alati võib unistada, et taastumine on kiire, kuid ainult koormust järk-järgult suurendades saab näha, kas põlve ümber tekib valu või turse.»