Naiste korvpall trumpas üle NBA finaali publikunumbrid

Võib ennustada, et WNBA piletimüük ja TV-reitingud on lakke tõusnud eelkõige just USA naiskorvpalluri Caitlin Clarki tõttu, kes on tegemas naiste korvpalli revolutsiooni ja tõmbamas enda peale väga palju tähelepanu. 22-aastane naise üheks suurimaks saavutusteks peetakse kevadel USA üliõpilasliigas püstitatud NCAA punktirekordit.