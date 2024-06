Nõudlikkus enda vastu aitab Iga Swiateki üha uute võitudeni

«Niisuguse tagasituleku järel tundsin, et pean alati endasse uskuma, et leian oma mängu isegi olukorras, kui miski ei tule välja ja ainult ajan palle tagasi. Kui sa püüad kõigest väest, on see alati parim lahendus. Sa ei jää midagi kahetsema ja suudadki võistlused niisuguseks muuta,» osutas Swiatek finaalijärgsel pressikonverentsil karikale.