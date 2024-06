BLOGI JA GALERII Eesti võitis Balti turniiri, olles penaltiseerias Leedust parem

Enne mängu

«Mängu jooksul nägime episoodiliselt momente, kuidas oleme võimelised ja kuidas peaksime mängima. Oli väga palju positiivset ja oli ka asju, mida tahame parandada. Esimene hea samm on tehtud. Nüüd tahame need perioodid, kuidas me tahame mängida, venitada 90 minuti peale,» sõnas Henn matši järel.