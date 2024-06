Ogier: viimaks hakatakse sõitjaid ka kuulama

Rahvusvaheline autoliit (FIA) ja WRC ninamehed on juba mõnda aega nuputanud, kuidas edasi minna. Peamine küsimus peitub autodes: hübriid või mitte? Aga selle kõrval leidub veel hulganisti detaile, millega oleks tarvis ala populariseerida.

Paraku on juba aastaid käinud arutelud vaid tagatubades. Sõitjatel on mõtteid, kuid neid pole sageli kuulda võetud. Viimasel ajal on olukord veidi paranenud.