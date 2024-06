Enne pressikonverentsi

Lisaks tuuakse välja, et rahaliste vahendite piiratusest on alaliidul võimalik EMile saata ainult neli naissportlast, kes moodustavad Eesti koondise naiskonnavõistluseks ja osalevad ka individuaalselt.

Tõdetakse ka, et Lehis andis novembris teada, et ei soovi võistkonnavõistlustel osaleda ega ole sellest ajast ka võistkonnavõistlusel Eesti naiskonnas osalenud. «Kuna Katrina Lehis ei ole teatanud, et on oma seisukohta muutnud, ei ole põhjust teda ka 2024. aasta EMi võistkonda arvata,» kirjutati protokollis.