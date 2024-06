Kergejõustikustaar, kes tõestab, et valged mehed ei hüppa, vaid suisa lendavad!

Tee kaugushüppeni

Tentóglou esimene kergejõustikuala oli tegelikult hoopis kõrgushüpe, kus ta saavutas oma esimesel võistlusel tugeva, kuigi mitte erakordse tulemuse 1.80. Kaugushüpet proovides oli tal enda sõnul kohe hea tunne, kui hüppas 15-aastaselt esimesel võistlusel 6.38. Ta mõistis, et kaugushüpe on tema ala.

2017. aastal alustas Tentóglou koostööd tunnustatud treeneri Georgi Pomashkiga, kes on ka tema praegune juhendaja. Tegemist on inimesega, kes viis sportlase tippu.

«Teda on väga lihtne juhendada,» on Pomashki öelnud. «Sa ei pea harjutust kümme korda tegema, et ta seda perfektselt teeks. Sellist sportlast on raske leida.»