Kuhu on kadunud peaaegu maailma parim odaviskaja?

Vetter ise ütles selle aasta maikuus: «See ei ole hea tunne, kui näed, et teised võistlevad, aga sina mitte. Inimesed võivad küsida, miks ma lihtsalt ei väldi teiste tegemiste vaatamist, kuid ma ei ole suutnud end täielikult spordist välja lülitada.»

Vigastused on alati olnud Vetteri karjääri üks osa (näiteks pidi ta pärast Doha MMi käima jalaoperatsioonil). Nimelt on Vetter 1.88 m pikk ning kaalub 103 kg, mis muudab ta küll üheks plahvatusohtlikumaks odaviskajaks maailmas, kuid paneb sportlase keha pidevalt ka suure pinge all proovile.

«Mõnikord ei saa ma vigastusi lihtsalt niisama vältida, sest need tulevad koos visetesse pandud jõuga. Olen 31-aastane, seega hakkan profisportlasena vanaks jääma, eriti sellisel spordialal nagu seda on odavise. Kui oda visata nii kaugele, rakendub kehale väga suur jõud. Nii et mõnikord läheb halvasti ​​ja ma saan vigastada, aga see on osa spordist,» ütles Vetter vigastusi kommenteerides.

Johannes Vetter vigastas end ka 2021. aasta olümpiamängudel. Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch via www.imago-images.de/imago images/Beautiful Sports/Scanpix

Vigastusest taastumine

Viimasest vigastusest taastumine on Vetteri jaoks olnud senise karjääri raskeim, kuid mehe sõnul on kõik sujunud hästi. Sakslane ütles, et kui ta peale ravi treeningutega uuesti alustas, siis ei tundnud ta enam painavat valu. See andis talle märku, et ta on õigel teel.