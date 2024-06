Kogenud ralliajakirjanik: kiirus, kirg ja potentsiaal – Tänakul on endiselt kõik olemas

Õigustatud küsimus, sest 2019. aasta autoralli maailmameister on taas suures mängus sees. Sardiinia MM-etapi võiduga vähendas Hyundai äss üldkokkuvõttes vahe tiimikaaslase Thierry Neuville'iga 18 punkti peale. Tänak jagab teist kohta.

Kogenud ajakirjanik Evans vaatleb Sardiinia triumfi kui ühe ringi täitumist. Seitse aastat tagasi võitis Tänak seal karjääri esimese MM-ralli. Nüüd sai ta Itaalias hooaja avavõidu. Ja väga tähtsal hetkel, sest seis kippus kiiva kiskuma.

Veidi tuli juttu ka Tänaku raskest ajast, kui tema abikaasa Janika võitles keerulise tervisemurega. «Õnneks on see nüüd minevik. Kui Tänak [Sardiinias] sadamas vette sukeldus, tekkis tõesti tunne, et tema aeg on taas käes,» märkis Evans.

Positiivsuseks on põhjust, sest ees ootab kolm kiiret rallit: Poola, Läti ja Soome. Need kõik võiks Tänakule väga hästi sobida.

Ajakirjanik kruttis ajaratast aastatesse 2018 ja 2019, kui meie mehest sai Toyota roolis peaaegu alistamatu tegelane.

«Kõik, kes on unustanud, milleks Tänak oli võimeline, siis siin on veidi statistikat. Esimesel Yarise-aastal võitis ta 70 kiiruskatset (paremuselt teine oli Neuville 40ga) ja juhtis 86 katse jagu. See oli muljetavaldav. Aga järgmisel aastal juhtis ta 109 katsel, mida oli 75 võrra rohkem kui järgmisel,» meenutas Evans.

«Tõsi, see Yarise auto oli talle ka igatpidi mugav. Ja muidugi, Tänak oli viis-kuus aastat noorem kui nüüd. Aga tal on see kõik endiselt olemas – kiirus, kirg ja potentsiaal.»

Pool ralli toimub juuni viimastel päevadel.