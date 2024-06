FIA tegi kannapöörde: hübriidautod jäävad WRCsse veel mitmeks aastaks

Lihtsustatult öeldes: WMSC teisipäevane otsus tähendab, et WRC läheb edasi rada mööda, nagu see pidigi alates 2022. aastast minema, kui Rally1-autod võistlustulle sööstsid. FIA töörühm pakkus veebruaris välja, et Rally1-autodelt tuleks juba järgmiseks aastaks kaotada hübriidakud ning muuta auto natuke aeglasemaks, samas anda Rally2-autodele võimsust juurde, et kaks klassi ühtlustuksid.

«Kõigi huvirühmade vahel on kokku lepitud tehniline stabiilsus 2025. ja 2026. aasta autoralli MM-hooaegadeks. WMSC kinnitas, et pärast ulatuslikku tagasisidet ja arutelusid jäävad Rally1- ja Rally2-autode WRC tehnilised eeskirjad järgmise kahe aasta jooksul muutumatuks,» seisis WMSC avalduses.

Ralli MM-sarja korraldaja WRC Promoteri tegevdirektor Jona Siebel lisas, et neile tagab tehniliste tingimuste säilimine teatud stabiilsuse. «Samal ajal investeerime palju uutesse ja põnevatesse viisidesse, et kasvatada ralli fännibaasi ja neile head toodet pakkuda,» ütles Siebel.

Ilmselt kinnitavad kõik kolm Rally1-autosid kasutavad meeskonnad – Toyota, Hyundai ja M-Sport – peagi, et jätkavad WRC-sarjas vähemalt kuni 2026. aastani, kirjutas DirtFish. Olid ju tipptiimid need, kes käisid FIA-le peale, et olemasolevate autodega võiks sõita nii kaua, kui oli varem planeeritud.

Meeskondade reaktsioon WMSC otsusele oli positiivne. «Oleme viimastel kuudel FIAga väga tihedat koostööd teinud ja me kõik usume, et 2025. ja 2026. aasta tehniliste reeglite stabiilsus on õige asi. See annab ühtsema ja positiivsema lähenemise lühiajaliste eesmärkide täitmisele ja me nõustume, et spordiala vajab seda,» ütlles Ott Tänaku tööandja Hyundai pealik Cyril Abiteboul.