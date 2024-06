Medalimängus olnud kümnevõistleja oli sunnitud EMi pooleli jätma

22-aastane Rooth jahtis EM-medalit ja vigastas end teivashüppes. Ta proovis alistada kõrgust 5.20, kuid reielihas läks krampi. Norralane kinnitas kodumaa rahvusringhäälingule NRK, et odaviset ta enam tegema ei lähe.

«See ei ole lahe ja on väsitav. Sellises olukorras on raske otsust langetada,» ütles Rooth NRK-le, lisades, et kuna olümpia toimub iga nelja aasta tagant siis tundus mõistlik nii tähtsa võistluse eel loobuda EMist.