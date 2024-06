Saksamaa ajaleht Bild kirjutas täna oma allikatele tuginedes, et Mercedes on viimaks Antonelliga ametlikult käed löönud. Augustis 18. sünnipäeva tähistav Antonelli sõidab praegu vormel 2 sarjas ning on mitu hooaega kuulunud Mercedese juuniortiimi.

Meedia andmeil on Mercedese tiimipealik Toto Wolff võtnud kindla eesmärgi Antonelli juhtugi mistahes F1te upitada. Spekuleeriti, et Mercedes jahtis endale Max Verstappenit, keda seob küll Red Bulliga pikk leping, kuid kes on skandaalide tõttu tiimis tegemistes pettunud.

Hamilton on samuti vihjanud, et just Antonelli oleks õige mees tema asemele. «Aga kui see oleks minu valida, kui see oleks minu roll, siis ma ilmselt võtaksin Kimi,» ütles 39-aastane Hamilton.