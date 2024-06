PM ROOMAS Ülipettunud Rasmus Mägi: sellised võimalused tuleb ära kasutada

Tribüünilt silma järgi hinnates tundus, et viimane tõke oli see, mis ebaõnnestus ja lõppmängus saatuslikuks sai?

«Pigem jah.» (sekund-kaks pausi)

«Jõudsin [pärast jooksu] vaheaegu korraks vaadata: kaheksandal tõkkel olin kolmas, aga nii rootslasel kui ka türklase klappis lõpp ilmselt paremini. Minu meelest tulevad nad mõlemad seda 15 sammuga, seega ilmselt rippusid nad kõvasti. Mina võtan viimast tõket vale jalaga, võib-olla sealt see väike kaotus nende vastu. Aga võib nii öelda küll, jah [et viimane tõke sai saatuslikuks].»

Viimane tõke oli see, mis Rasmus Mägile saatuslikuks sai. Foto: Eero Vabamägi

Tänavune aasta on siiski olümpia-aasta ja aeg 48,13 tähistab hooaja tippmarki. See on vist positiivne, et ajad liikuvad tõusvas joones?

«Jah, aga ei midagi enamat.»

Tõsiasi, et tegemist oli elu viienda jooksuga, ei paku ka täna mingit lohutust?

«Kui oleks elu viies aeg ja aeg oleks 47,80-47,90, siis oleks tore mõelda, et elu viies aeg. Aga täna pigem… näis, kui palju neid aegu veel ees on. Sellised võimalused tuleb ära kasutada.»

Rasmus Mägi viis paremat jooksu 1. 47,82 (2022. aasta Paavo Nurmi mängude 1. koht) 2. 47,99 (2023. aasta Eugene'i Teemantliiga etapi 7. koht) 3. 48,04 (2023. aasta Eesti meistrivõistluste 1. koht) 4. 48,11 (2021. aasta Tokyo olümpiamängude finaali 7. koht) 5. 48,13 (2024. aasta Rooma EMi finaali 4. koht)

Rootslane Bengtström parandas isiklikku rekordit enam kui poole sekundiga. Tuleb vist sellisteks üllatusteks valmis olla, et noored mehed tulevad peale?

«Olen varem ka öelnud, et 400 tõkked on ala, kus tavaliselt sajandikega [rekordit] ei parandatagi. Kui, siis kümnendike või isegi rohkemaga. Kui see lumepall heas mõttes kusagilt veerema hakkab, siis see, mis ühel tõkke on 5 sajandikku, on järgmisel 10, ülejärgmisel 15.»

Kas midagi positiivset tänasest jooksust oskad välja tuua?

(mõtleb neli-viis sekundit) «Midagi positiivset…» (ohkab) «Ma ei teagi, räägime homme sellest.»