PM KAUNASES Peatreener Henn Vallnerist: kui sa kaks penaltit ära võtad, ei ole midagi muud öelda!

Statistika näitas, et Eesti hoidis palli ligi kaks kolmandikku ajast (63%) ning tegi vastasest kaks korda rohkem täpseid sööte (533 – 267). Henn märkis, et pallihoidmise nimel on tööd tehtud, samas ei ole see eesmärk omaette. «Kui vastased pakuvad teistsugust lahendust, siis kohaneme sellega. Aga oli hea näha, et mängijad on võimelised palli hoidma,» ütles Henn.