PM ROOMAS Euroopa meistriks kroonitud Erm: millega ma hakkama sain!?

Selleks pidanuks ta isiklikust rekordist kärpima nii viis sekundit, joostes alla 4.17,38. Kas Erm oli sellest teadlik? «Teadsin aega, aga see olenes rohkem jooksust...»

Johannes Erm jooksis terve distantsi, Sander Skotheim silme ees. Foto: Eero Vabamägi

No ja milliseks võidu jooks, seda siis sõna otseses mõttes, Ermi jaoks kujunes? «Ma teadsin, et Skotheimi ei tohtinud üle 100 meetri ette lasta ja selle järgi ma jooksin. Algus tundus päris kerge ja selle pealt 800 meetri peal imestasin, kuidas selline seis on.

Kui üks ring oli veel minna, tundsin, et jalgades on jõudu. Nägin ka, et poisid ees polnud liiga kaugel ja panin natukene juurde, pärast mida tuli aga naeratus näole, et nüüd on minu! Nüüd ma kannatan lõpuni ära ja võit on käes! Arvan, et paar sekundit oli mul veel sees, aga naeratus ei lasknud kiiremini joosta,» sõnas 4.22,59ga üle lõpujoone tulnud Erm.

Johannes Erm finišeerimas Euroopa meistrina. Foto: Eero Vabamägi

Ja kui ta seda oli teinud, lahvatas ta nutma. Ikka õnnest. Ja neid pisaraid tuli tubli mitu minutit. Kuidas ta silmavee lõpuks seisma sai? «Siin on nii palju joostud, tehtud, kannatatud kaks päeva - mingi hetk saab kehas vedelik ka otsa,» kostis ta muigamisi.