ANALÜÜS Kolme trennipäeva pealt võideti Balti karikas. Sügist võib põnevusega oodata

Just seetõttu on eriti põnev näha, mis hakkab toimuma Rahvuste liiga mängudes. Neist kahe vastase, Rootsi ja Aserbaidžaaniga mängisime ka eelmisel aastal ning seetõttu on olemas hea võrdlusmaterjal.

3 Penatid tekitasid EMi tunde

Balti turniir andis mõneti sümboolselt teatepulga üle reedel Saksamaal algavatele Euroopa meistrivõistlustele. Kuidas? Sellega, et tuletas meelde, kui põnev asi on penaltiseeria. Loomulikult ei ole selles osalemine meeskondadele lihtne ja paneb peale eriti suure vaimse pinge, samuti on see penaltiseerias osaleva meeskonna fännidele väga närvesööv, aga olemas see on ja paljude play-off-mängude lahutamatu osa!

„Kahju, et lasime mängu penaltiseeriasse viia, aga hea, et lõpuks võitsime. Penaltiseeriani jõudmisega läks pinge ainult suuremaks, pingelangus seda võimsamaks ning pingelangusega kaasneb kas positiivne või negatiivne emotsioon. Meil oli positiivne, aga ikkagi tahtnuks ma selle võidu mängust saada!“ võttis Eesti koondise kapten Karol Mets oma tunded kokku.

Mida pidi tundma otsustava penalti Leedu võrku löönud nooruke Martin Vetkal? Seda enam, et ta just oli näinud, kuidas meeskonnakaaslane Erik Sorga eksis (muidu poleks Vetkal ise lööma pidanudki!).

Martin Vetkal rõõmustab pärast võidu toonud penaltit. Foto: Sander Ilvest