PM KAUNASES Karl Andre Vallner: tänu läheb tervele väravavahtide osakonnale

Pärast 1:1 lõppenud normaalaega tulnud penaltiseerias tõrjus Vallner alustuseks kaks vastaste üritust. Hiljem eksis küll ka Erik Sorga, aga see Eesti võitu ei vääranud.

Leedu neljanda lööja Arvydas Novikovase löögi ajal jäi Vallner seisma värava keskele, sest just sinna meeldib tollel mehel sageli lüüa. Tugev löök aga suundus postipõrkest võrku, seda olnuks peaaegu võimatu tõrjuda.

Koondise esitust tervikuna hinnates rõõmustas Vallnerit asjaolu, et mänguliselt on kõvasti edenetud. «Hoiame palli, suudame pressi alt välja mängida ja võimalusi luua. Vastastel ei olnud palju võimalusi. Seisul 1:0 tuli korraks vabin sisse, aga suutsime oma mängu jätkata. Kogemus on õige sõna, seda jäi puudu.