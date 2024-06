PM KAUNASES Kaks väravat löönud Lepik: see emotsioon alla võimsa ei ole!

Ta pidas koondises kümnenda mängu ja lõi debüütvärava. «Punn on pealt maas! Seda tunnet on raske sõnadesse panna. Pall tuli mulle ette, puude ja löök! Kukkusin ega näinud täpselt, kuhu pall läheb. Jah, see ei olnud tugev löök. Aga väravavahtide jaoks on vahel väga ebamugav, kui pall tuleb veereval kiirusel.

Penaltitega on lihtne! Vali nurk ja löö! Keskringist kõndimise ajal mõtlesin lüüa vasakule alla, aga millisekund enne lööki otsustasin ümber (väravavaht hüppaski nurka, kuhu Lepik algselt lüüa kavatses – V.A.). Et vastased olid just kaks tükki mööda löönud, ei tekitanud pinget, pigem vastupidi. Oli hea tunne minna lööma teadmisega, et on võimalik tekitada 2:0 edu,» võttis Lepik otsustavad sündmused kokku.