PM ROOMAS Ermi vanemad: ootasime häid punkte, aga et esikoht tuleb...

«Juss, kuule, kõva olid!» sõnas isa Andres, kui pojaga käppa viskas.

«Ma ise arvan ka,» muigas meie värskeim medalimees vastu.

Ermi vanemad elasid poja tegemistele Rooma olümpiastaadionil kahe päeva jooksul tulihingeliselt kaasa. Praeguseks teame, et see pöidlahoidmine tõi tasuks kuldmedali, kuid mis ootustega nemad, kui poja tegemiste ja tervisega ühed enim kursis olevad inimesed, EMile tulid?

«Arvasin küll, et ta teeb korralikud punktid, aga et ta esikoha saab, seda [enne võistlust] ei arvanud,» tunnistas isa Andres, kes muide on mitmekordne Eesti meister moodsas viievõistluses, ausalt.

Isa Andres poeg Johannesega käppa viskamas. Foto: Eero Vabamägi

See, et Juss ise EMi eel medaliveksleid välja käis, tuli neile samamoodi mõningase üllatusena. «See oli esimest korda, kui ta nii rääkis. Tavaliselt ütleb ta, et läheb teeb oma ära ja siis vaatab, mis tuleb. See natukene üllatas, aga juu ta tundis, et nii läheb. Tema tegi oma ära, teised ei teinud ja nii see tuli,» jätkas perepea.

Ema Triinu lisas torkas vahele: «Võita on Juss siiski alati tahtnud, juba väga väiksest saati. Ja see siin on ühe tema suure unistuse täitumine - tiitlivõistluste kuld. Ulmeline.»

Sellesse, et pojal on võimalik Roomas kaela saada koguni kuldmedal, hakkasid nad uskuma pärast odaviske viimast katset, kui Erm saatis 900-grammise vahendi isiklikku rekordit tähistava 62.71 peale.

Johannes Erm tõstis pärast odaviske kolmandat katset käed võidukalt taevapoole. Foto: Eero Vabamägi