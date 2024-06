PM ROOMAS Ermi treener Holger Peel avaldas kullaviske «põhisüüdlase»

«Mis oli minu jaoks võib-olla natukene ebaharilik, oli see, et varasematel tiitlivõistlustel ja muudel eduhetkedel on mul pärast kümnevõistlust alati sees tühi tunne olnud. Täna on aga kuidagi rahulolu tunne. Kui Johannes sai teibas 5.10 üle, siis see rahulolu tekkis ja kõik asjad olid justkui paigas,» tunnistas 65-aastane juhendaja.

«Johannes tegelikult ju taotlebki seda, et seda uskumatut [medali]tunnet ikka korrata ja korrata. Ta ju korduvalt rõhutanud, et tuleb medalite järele,» sõnas Peel Rooma olümpiastaadioni lähistel toimunud medalipeol.

Holger Peel (vasakul) ja Johannes Erm said medali üle rõõmustada ka märtsis, kui mitmevõistleja tuli sise-MMil pronksile. Foto: Tairo Lutter

Sellele, et see pidu toimuda saaks, ladus Erm vundamendi esimese kaheksa alaga, kuid nii-öelda viimaseks kiviks kullamüüris oli odaviske viimase katse 62.71. Enne seda oli tal all 57.36.

Kas juhendaja uskus, et hoolealune võiks viis meetrit kusagilt juurde leida ja isikliku rekordi visata? «Mina ootan isegi rohkem, aga see pole mingi üllatus,» lausus ta esimese asjana, misjärel ka veidi selgitas, miks.