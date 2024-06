Vaata, kui kõrgele lennutas Ermi EM-kuld Eesti medalitabelis

Rooma EMil on täna viimane võistluspäev ning medalitabeli võitjaks pole kahtlust. Võõrustaja Itaalia troonib tabeli tipus kümne kullaga, lisaks on võidetud seitse hõbedat ja kolm pronksi.

Rohkem kui kaks kuldmedalit on veel Prantsusmaal (neli), Norral ja Šveitsil (mõlemal kolm). Kuldmedaleid on võitnud 16 riiki, nende seas ka Eesti. Nii jagame medalitabelis 16. kohta Sloveeniaga, kel samuti üks medal, kuid seegi kuldne.

Üllatuslikul kombel pole Rooma EMil suutnud kulda võita Saksamaa koondis. Üldse on 2022. aastal Münchenis EMi võõrustanud riik võitnud kuus medalit, neist kaks hõbedast ja neli pronksikarva.

Lähinaabritega võrdluses on meist parem vaid Rootsi, kel üks kuld ja pronks. Leedu on ühe pronksiga medalitabeli 25. riik, Soomel ja Lätil on medaliarve veel avamata.