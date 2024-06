Ermi konkurent lõpetas 78 aasta pikkuse medalipõua

22-aastasel Skotheimil on varasemalt mitmevõistluse EM- ja MM-medal võidetud sisetingimustes, nüüd võitis ta esimese medali kümnevõistluses. Skotheim suutis 1500 meetri jooksuga tõusta neljandalt kohalt hõbedale.

Viimati tuli norralane EMil kümnevõistluses medalile 1946. aastal, kui Godtfred Holmvang sai kodusel Oslo EMil kulla. Norra rahvusringhäälingule (NRK) antud intervjuus tõdes Skotheim, et on medali üle õnnelik, kuid teab, kuhu kadus võimalus kulla peale võidelda.

«Hõbe on lahe, aga teivashüpe oli hull. See võis viia kulla kaotamiseni, kuid tunnen, et olen rohkem hõbeda võitnud. Olen väga rahul,» ütles Skotheim.