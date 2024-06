Nool Ermi EM-kulla taustal: meil on olümpial kaks väga reaalset medalinõudlejat

Mis on kümnevõistluse viinud viimastel aastatel uuele tasemele? Eile lõppenud EM oli läbiaegade üks kõrgetasemelisem. «Peame arvestama, et aeg läheb edasi ja kõik areneb – varustus, naelkingad jne. See annab natuke eelist.

Vaatan omagi koolis, sprindinaelikud annavad eelise 100 meetris, 400 meetris on see üks suuremaid vahesid, 1500m samuti. Kaugus- ja teivashüppes ka. Võistlusvarustuse areng on viimase nelja-viie aasta jooksul olnud päris muljetavaldav. See annab tulemustele ka väikse tõuke, mis on loomulik protsess,» jutustas Nool.

Eesti kümnevõistluses on viimastel aastatel olnud vaja langetada raskeid otsuseid – kes pääsevad tiitlivõistlustele, sest meie kohalik tase on niivõrd kõrge. Noole puhul on oluline, et alaliit paneb paika kindlad reeglid. Lisaks ei tohi ära võtta praegu natuke vähem punkte teenivate mitmevõistlejate võimalusi.

«Kui paneme juba praegu järgmiseks aastaks paika, et [Karel] Tilga, Erm ja [Janek] Õiglane lähevad EMile, siis meil on väga keeruline tagada, et noored, kes teevad praegu 8000+ punkti, teeksid trenni edasi, kui nad teavad, et kahe-kolme aasta jooksul nad võistlustele ei pääse.