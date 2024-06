Ermi hea sõber ja endine trennikaaslane: Juss ei värista vist kunagi

Paigas peab olema ka närvikava. «Juss on vist veel nii noor, et talle pole närvid ja pabistamine kohale jõudnud,» muigas Saluri, ent lisas siis veidi tõsisemalt. «Ma ei tea... See ongi minu arust tema kõige suurem talent, et ta ei värista vist kunagi.»

Karl Robert Saluri taandus tippspordist 2020. aasta kevadel. Foto: Tairo Lutter

Treeneri sõnu kinnitas EM. Lisaks odaviskele tegi Erm oma parima soorituse viimasel katsel ka kuulitõukes. Teivashüppes sai ta üliolulisest viiest meetrist jagu samuti kolmandal üritusel.

«Tihtipeale ei õnnestu Eesti mitmevõistlejatel viimased katsed kõige paremini. Aga Juss näitab vastupidist,» märkis Saluri.

Pöörane tase

Mis saab edasi? Kus on Eesti praeguseks kõigi aegade teise dekatleedi lagi?

«Kui Juss äkki viis aastat tagasi rääkis 9000 punktist, siis ma ei ütle, et naersin… Aga teadsin, kui raske on meie ala. Ma polnud kindel, et ta on selleks võimeline. Aga praegu teda vaadates, siis 9000 peakski eesmärk olema,» mõtiskles Saluri. «Ja räägime reaalsest ja tehtavast eesmärgist, mitte unistusest.»

Juhendaja tõdeb, et suure sihi peamine vundament peitub tervises. Nõnda pikkade, ligi kahe meetri pikkuste meeste puhul kipuvad Saluri sõnul vigastused sagedamini külge kleepuma. Õnneks on Erm praeguseks vanematest ja suurematest muredest prii.