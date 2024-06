Rafael Nadal andis tennisemaailmale kurva uudise

Nadal on kahekordne olümpiavõitja. 2008. aastal tuli Nadal üksikmängus olümpiavõitjaks ning 2016. aastal tuli ta võitjaks paarismängus koos Mark Lopeziga. 38-aastane Nadal mängib karjääri neljandal olümpial. Ta on võitnud 22 suure slämmi turniiri.

Varem ütles Nadal, et pole kindel tänavusel Wimbledoni turniiril osalemises, kuna soovib keskenduda Pariisi olümpiamängudele. Ta tundis, et seal mängimine ei pruugi olla tark mõte, kuna prioriteediks on ikkagi olümpiamängud. Lisaks on saviväljakutelt muruväljakutele raske liikuda ning endine esireket on mures kehavigastuste pärast, mis seal mängides tekkida võivad.