Putini sõber kaebas kohtusse 12-aastase iluuisutaja

Parsegova on triivitud konflikti keskmesse, mille teised osapooled on iluuisutamistreenerid Eteri Tutberidze ja Jevgeni Pljuštšenko.

Noor talent alustas karjääri Tutberidze käe all, kuid siirdus mullu kahekordse olümpiavõitja Pljuštšenko iluuisutamise akadeemiasse.

Nüüd on Parsegova naasnud Tutberidze juurde, mis on vihastanud Pljuštšenkot, kes on Venemaa presidendi Vladimir Putini sõber.