JAANUS KRIISK Miks on eestlane kümnevõistluses edukas ja seda juba üle saja aasta?

See on ülisuur. Nemad on praktiline tõestus, et maailma tippu saab jõuda meie väikesest Eestist, üha uuesti ja uuesti ja et meil on see oskusteave esimesest treeningust tipuni välja. Klumberg-Kolmpere ja Ermi vahele mahub igasse kümnendisse tipp või isegi kaks.