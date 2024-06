Poolasse siirduv Rosenthal: peatreener näeb, et mul on suur roll meeskonnas

Uued tuuled

Paar päeva tagasi andis Poola korvpalliportaal zkrainynba.com mõista, et 2021. aastal Poola meistriks tulnud Ostrów Wielkopolski on Tartu senise kapteni Rosenthaliga uueks hooajaks lepingu sõlminud. Eesti korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala kirjeldas portaalile Rosenthali ning jagas seda uudist ka sotsiaalmeedias, lisades: «Edu Märdile!»

Kas sinu liikumine Poolasse on nüüd kindel? «Kinnitan, et nii see tõesti on,» rääkis täna Rosenthal Postimehele.

Otsus Poolasse minna tuli nii mängija kui tema agendi Mārtiņš Bērziņši poolt. Rosenthali sõnul on lätlane selline agent, kes suhtleb mängijatega otse ja räägib asjadest nii, nagu need on. «See on mulle väga hea. Meie vahel on usaldus, ma saan temas kindel olla ning ta ei jäta kedagi unarusse,» vastas Rosenthal.

Nii jõudsid mängija ja agent ühisele arusaamale, et Stal Ostrów Wielkopolski on kõige parem koht, kuhu minna. «Uue klubi peatreener on noor ning tundub hästi lahtise mänguga. Ma arvan, et ma sobin tema võistkonda ja käekäiku kõige paremini. Rääkisin temaga, et kui ma lähen Eestist ära, siis mul on vaja ikka mängida. Mitte et ma lähen kuskile pingipoisiks,» nentis Rosenthal.