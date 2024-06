Lionel Messi kurvastas paljusid jalgpallisõpru

36-aastane Messi valmistub hetkel Argentina koondisega Lõuna- ja Põhja-Ameerika meistrivõistlusteks, kus neil on tiitel kaitsta. Selle maailmajao suurim jalgpalliturniir toimub 20. juunist 14. juulini USAs. Nõnda jääks Messil väga vähe aega puhkuseks, kuna Pariisi olümpiamängudel alustatakse jalgpalliturniiriga 24. juulil.

«Rääkisin Javier Mascheranoga (Argentina U-23 koondise peatreener) sellest ja mõlemad mõistsime praegust olukorda. On keeruline olümpiamängudest mõelda, kui meil on algamas Copa America. See tähendaks kaks-kolm kuud järjest klubist eemal olemist. Lisaks kõigele pole ma enam sellises eas, kus kõike seda teha,» lausus 2008. aastal Argentinaga olümpiavõitjaks kroonitud Messi ESPNile.