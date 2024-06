Eesti korvpallikoondislane lõi kaheks aastaks käed Itaalia kõrgliiga meeskonnaga

Juba 2014. aastast Itaalias tegutsev Treier on viimased neli hooaega mänginud sealse kõrgliiga meeskonna Sassari Dinamo eest. Tänavune hooaeg ebaõnnestus täielikult, kui Itaalia kõrgliigas lepiti 10. kohaga, mis jättis nad ka sõelmängudelt välja. Nõnda otsustas Eesti koondislane muutuste kasuks.

Tema uueks meeskonnaks saab möödunud hooajal Itaalia kõrgliigas üheksanda koha teeninud Napoli. Osapooled sõlmisid kaheaastase lepingu, mida on võimalik 2025. aasta suvel ka lõpetada.

«Olen õnnelik, et saan Napoliga liituda. Nägin, kuidas nad eelmisel hooajal mängisid ja ei jõua oodata koostööd peatreener Igor Miliciga. Eesmärk on koos tiimikaaslastega edasi areneda, et teha üheskoos parim tulemus,» lausus Treier pressiteate vahendusel.