Ogier naudib praegust rolli Toyota meeskonnas: see on põhjus, miks olen veel siin

Ogier on endale omaselt startides alati heitlemas võitude eest. Sel aastal on prantslane teinud MM-sarjas neli starti ja need lõppenud kahe võidu ja kahe teise kohaga. Seejuures Sardiinias oli lähedal Ogier kolmandale järjestikusele võidule, ent rehvipurunemise tõttu tuli tunnistada Ott Tänaku 0,2-sekundilist paremust.

Suurepäraste esitustega on mõneti oodamatult tõusnud Toyota parimaks punktitoojaks tänavusel hooajal meeskondlikus arvestuses. Ta on panustanud meeskonna edusse isegi rohkem kui täiskohaga kihutavad Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. Ilmselt ei osanud prantslane midagi sellist oodata, ent praegust rolli ta naudib kahtlemata.

«Ma pean end seepärast hästi tundma, kuna see näitab, et vananemine ei mõjuta mind veel liiga palju. Saan nõnda olla meeskonnale kasulik ja see on positiivne,» lausus Ogier ralliportaalile Dirtfish.

«Ilmselt on see ka põhjus, miks ma üldse siin veel olen. Ma naudin seda. Naudin, et saan olla osa Toyota meeskonnast ja teha erinevatel sõitudel kaasa. Seega jätkan endast parima andmist ja meeskonna järgmiste sihtideni aitamist.»

Vaatamata sellele, et Ogier kihutab MM-sarjas osalise koormusega, siis paikneb ta punktitabelis neljandal positsioonil. Tal on kirjas 92 punkti, mida on 40 enam Katsutast ja 12 vähem Evansist ja ka Tänakust. MM-sarja üldliidrist Neuville'ist jääb ta maha täpselt 30 silmaga.