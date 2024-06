Nagu Mäkinen! Eestlane krooniti telefoni teel maailmameistriks

Kuu tagasi Belgias, Monsis toimunud S3 ringrajapaatide kestvussõidu kaks starti jäid hooaja viimasteks. Sari, mis muidu koosneb neljast kuuetunnisest sõidust ehk kokku võisteldakse 24 tundi, sai käesoleval hooajal ootamatu lõpu. Nimelt polnud Poolas Augustowis toimuma pidanud osavõistlusel piisavalt osalejaid. Sestap jääb osavõistlus ka ära ja MM-tiitel antakse välja Belgias toimunud võidusõitude põhjal.

«Jah, sain kõne, et võistlust ei toimu. Info tuli juba paar päeva tagasi, kuid ootasime rahvusvahelise alaliidu kinnitust. Tänaseks on selge, et maailmameistritiitel antakse välja kahe esimese sõidu põhjal ning antud tulemuste põhjal on Läti meeskond, Riga Powerboat, kelle teine sõitja olen mina, kroonitud meistriks,» lisas Arand pressiteate vahendusel.

«Belgia etapp oli paras peavalu. Meil ju esimeses sõidus läks esikoha võitluse ajal trimm katki ning viimase pooltunniga tõi Nils paadi alles 10. kohal üle joone. Õnneks teine sõit oli probleemivaba ja tõime seal kindla võidu, mis tagas meile ka üldtabeli esikoha,» rääkis Arand.

Ehk S3 Endurance powerboating 2024 maailma meistrivõistluste punktitabel on järgmine:

Arandi tõdes, et sõites võinuks konkrendid nendelt MM-tiitli kahtlemata napsata, kuna kestvussõidud püsivad ettearvamatud. «Seekord oli spordijumal meie poolel. Tiitel on tiitel ja ajalukku see nüüd kirjutati. Tänan Riga Powerboat meeskonda ja oma tiimikaaslast Nils Slakterist, kes mind paati võtsid,» lisas maailmameister.

Siiski ei ole Arandi hooaeg läbi, sest võitlus kõrgetele kohtadele käib F1 paadiklassis edasi, kus järgmine etapp sõidetakse juba kümne päeva pärast Itaalias, Olbias. «Ott Tänak tuli just samast kohast võiduga koju, ma ei tahaks kehvem olla,» ütles Arand, kes F1 arvestuses on hetkel kuuendal kohal ning esikolmik on vägagi käega katsutavas kauguses.