M-Sport on MM-sarja tulevatest naftarahadest eufoorias

Spordisõbrad on üldiselt jäänud veidi skeptiliseks. Ühest küljest vajab sari turgutust. Teisalt pole tegemist just kõige puhtama naftarahaga ja tekib küsimus, kui sportlikult tõsiseltvõetavad on näiteks sealsed kiiruskatsed. Katsetada võib ikka, aga nõnda pikk kontraht paneb veidi muretsema.

Ent mitte M-Spordi leeri! «Arvan, et see on vaid positiivne,» ütles Millener usutluses DirtFishile.

«Saame järjekordse riigi, kes soovib MM-sarjaga liituda. See kulub võistlusele ära. WRC ei ürita sinna turule ise trügida, vaid meie toote vastu tuntakse huvi. See on tähtis.»

Ta vaatab olukorda suuresti oma tiimi, ehk Rally1 võistkondadest kõige väetima silme läbi.

«See on M-Spordile suurepärane. Nüüd osaleme Saudi Araabias kahel suurel võistlusel: Dakaril ja WRCs. Fordil on seos ka vormel 1 ja Red Bulliga. Nagu suur pere saab kokku,» arutles Millener.

«Lõpuks on sport ikkagi ka äri. Nende kahe vahel peab olema tasakaal. Meile jäävad ikka ikoonilised rallid, loodetavasti naaseb neist kalendrisse mõni veel.»

Ta lisas: «Aga kui tahta WRC-sarja elus hoida, tuleb sellistest riikidest rahastust saada. See aitab kogu võistlussarja suuremaks ehitada. Oleme rohkem pildis ja areneme.»

Esimene Saudi Araabia autoralli MM-etapp toimub järgmisel aastal.