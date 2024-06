Kostja seisukoht on, et hageja taotlus hagi tagamise abinõu kohaldamiseks põhjendatud ei ole ning palub jätta selle rahuldamata. Kostja kinnitab, et 2024 Euroopa meistrivõistluste koondise moodustamise kriteeriumid ei ole kinnitatud kostja juhatuse 22.11.2018 koosoleku otsusega. Nimetatud otsusega kinnitati kriteeriumid tähtajaliselt perioodiks 2018 kuni 2020. Hiljem kehtestati koondise koostamise kriteeriumid veel aastateks 2021 kuni 2022 ning alates 2023 seda korda ei pikendatud ega uut korda kehtestatud ei ole. Hilisemalt on koondis kinnitatud kostja põhikirja § 32 p. 10 alusel peatreeneri ettepanekul juhatuse poolt.

Hageja ei ole esitanud kohtule juhatuse otsust, millega koondise kriteeriumid oleks kinnitatud mh 2024. aasta/hooaja kohta. Nõustuda ei saa hageja käsitlusega, et kuna juhatuse varasemates otsustes ei ole kriteeriumite kehtivuse tähtaega sätestatud, siis kehtivad need tähtajatult. Treenerite nõukogu otsusest, mis juhatuses kinnitati, tuleneb selgelt, et need kehtestati viimati konkreetse hooaja (s.o. 2021/2022) osas. Kohtul puudub hetkel alus asuda seisukohale, et kirjapandule vaatamata kehtisid need formaalselt selle juhatuse otsuse alusel vaikimisi ka edasistel hooaegadel. Kohtule näib usutav ärakuulamisel antud kostja selgitus, et selliseid kriteeriumeid kinnitatigi hooaja kaupa, kuna polnud teada järgmiste hooaegade rahaliste vahendite suurus konkreetsemate plaanide tegemiseks. Kostja kinnitusel neid hiljem kinnitatud ei ole ja hageja vastupidist tõendanud pole.