Tahaks väga loota, et uues ettevalmistuse tsüklis ta jälle liitub koondisega ja hakkab treeninglaagrites käima. Vehklemises on meil kuus ülitugevat naist. Kui me neist kasvõi kellegi ära kaotame, siis me oleme sellevõrra kõik vaesemad. Küsimus polegi selles, et kes lõpus neid medaleid tooma või vahel tundub, et vormistama sõidab. Juba ettevalmistusfaasis on hädavajalik, et kõik laagrites osaleks ja aitavad üksteisel paremaks saada,» rääkis Märks.

Ta on ikkagi järgmiseks treeninglaagriks oodatud. See kohtus käimine kuidagi suhteid halvemaks ei teinud?

«Katrina Lehis on saanud kõik ettevalmistusplaanid, laagrite ja võistluste ajakavad. Kõik asjad on talle kogu aeg saadetud. Minul isiklikult jääb see asi arusaamatuks, et miks ta pole laagrites osalenud ja miks ta loobus naiskonna esindamisest olümpiahooajal. Ta põhjendas seda, et tal on soov pääseda individuaalselt olümpiamängudele, millest mõnes mõttes võib aru saada. Loomulikult on ta alati laagritesse oodatud. Eks ta peab võistkonna kaaslastega ka need asjad selgeks rääkima. Kui vastaspoole advokaat nõudis, et 12 medalit võitnud, olümpiavõitja, kahekordne maailmameister ja kahekordne Euroopa meister Julia Beljajeva välja jätta, siis see ei teinud olukord paremaks,» sõnas Märks.

Mis samme peaks alaliit tegema, et tulevikus ei peaks selliseid asju kohtu teel lahendama?

«Oleme proovinud igati pidi laua taha istuda. Võib-olla isegi ei peaks seda tegema. Kui on treeninglaagri kutse, siis kõik lähevad ja teevad sporti nagu midagi poleks juhtunud. Meie omaltpoolt oleme selleks valmis. Elu läheb edasi.

Mina isiklikult olen tulemustele orienteeritud inimene. Mind huvitavad medalid. Ükski Eesti spordisõber ei maganud maha Tokyo olümpiamängude naiste vehkelmist. Me kõik olime teleka ees. Mingid vahepealsed arusaamatused unustatakse jälle sel hetkel ära, kui midagi nii säravat on tulemas. Teeks järsku nii, et kostub kutse ja selle peale kõik kogunevad kohale ja teevad oma parimat, mida nad oskavad. Elu on näidanud, et vehelda nad ju oskavad,» mõtiskles Märks.