Roomas EMil ebaõnnestunud Soome kergejõustikutähte tabas OMi eel suur tagasilöök

Soome kergejõustikuliit teatas, et Murtol on diagnoositud parema jala väike kõõluserebend. Alaliidu sõnul võtab sportlane aja täielikult maha ning kestendub ainult vigastusest vabanemisele. See tähendab ka juunis kõikidest võistlustest loobumist.