Rallivõitu jahtiv Oliver Solberg tegi avapäeval tuule alla ka maailmameistrist isale

Solbergi jaoks on kahtlemata eriline ka fakt, et Rootsis on ta võistlustules koos oma isa Petteriga. 2003. aastal autoralli maailmameistriks kroonitud Petter Solberg hoiab pärast avapäeva üldarvestuses 19. kohta, jäädes pojale alla veidi vähem kui kahe ja poole minutiga.