Eesti noortekoondis alustas tugevat turniiri kahe võiduga

«Esimene poolaeg oli -14 punkti meie poolt vaadatuna. Ei saanud seal mingil hetkel kaitses pidama ja rünnakul tulid rumalad lahendused. See, kuidas teisel poolajal poisid kaitsesid, eriti üks-üks olukordades mängima hakkasid, jättis vastased hätta ning nad viskasid teisel poolajal ainult 26 punkti. Saime hea tunde kätte ja võtame nüüd ühe mängu korraga,» sõnas koondise peatreener Kris Killing peale esimest mängu.

«Teine võit tuli lihtsamalt, aga kui mäng kokku võtta, siis saame ikka norida. Peame olema siiski 40 minutit keskenduma oma mängule, ei saa vaadata tablood. Homme on tähtsad mängud ja usun, et saime täna hea enesekindluse kätte, et olla homme heas hoos,» sõnas Killing.