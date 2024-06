Leedukad keeldusid EMil agressorriigi sportlastega käe surumisest

Leedukad läbisid finaalis 500 meetrit ajaga 1.32,3. Euroopa meistriteks tulid ungarlased Bence Nadas ja Sandor Totka (1:30,4), hõbeda said neutraalse lipu all osalenud valgevenelased Vladislav Kravecs ja Dzmitrij Natynchykas (1:31,154), vahendas 15min.lt.

«See on meie protest olukorrale, sest me kõik teame, millised on asjaolud. Me püüdsime mitte nendega kätt suruda või koos pildistada,» ütles Ukraina juurtega Olijnik.