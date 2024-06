Favoriidina EMile sõitev Eneli Jefimova: tunnen end terve ja tugevana

Koondise peatreeneri Toni Meijeli sõnul on võistkond heas seisus ja valmis võitlema kõrgete kohtade nimel. «Meie ujujate tase on juba selline, kus poolfinaal on heal päeval tehtav kõigile ning mäng käib finaalikohtade nimel. Mis siin salata, Enelil ja Kregoril on head väljavaated ujuda end ka poodiumile, kuid esmalt tuleb finaaliks rada kindlustada,» vahendas alaliit Meijeli sõnu.

Tänasel pressikonverentsil kuulutati esmakordselt välja ka ujumiskoondise kapten ning seda rolli hakkab kandma Kregor Zirk. «Ujumises on kaptenil rohkem selline vaimne liidriroll ning oskus öelda õigel ajal, õigeid asju. Kregoril on meeletu kogemustepagas ning ta on tegelikult seda rolli edukalt ka juba eelnevatel tiitlivõistlustel kandnud,» selgitas peatreener.

Ujumiskoondise kapteniks nimetatud Zirk jääb isiklike ootuste suhtes tagasihoidlikuks, kuid ennustab võistkonnale edukat nädalat. «Minu peamine fookus on ikkagi olümpiamängudele suunatud ja EM on vaheetapp Pariisi suunas,» sõnas 24-aastane Zirk.

«Kergejõustikukoondis tegi äsja lõppenud EM-il head sooritused, et see on meie jaoks hea kõrgusega latt millest üle hüpata,» muigas ujuja.

Eile avaldatud stardinimekirja järgi on naiste 100m rinnuliujumise esinumber Eneli Jefimova, kes on startivatest sportlastest parima isikliku rekordiga.

«Lühiraja EMi eel olin täpselt samas seisus, et need on vaid numbrid paberil,» märkis Jefimova. «Viimane treeningperiood on möödunud hästi. Tunnen end terve ja tugevana ning valmis võistlustulle asuma.»

Jefimova treener Henry Hein selgitas, et Jefimova tuleb starti ka 200 meetri eelujumistes, kuid sealt edasi tehakse otsus juba tulemuste põhjal. «Eneli eelujumise teeb kaasa ja edasi otsustame jooksvalt, et kas on mõtet energiat kulutada, sest olümpiat silmas pidades ei ole praegu vaja end tühjaks ujuda,» sõnas Hein.

Taasiseseisvunud Eesti perioodil on ujumiskoondis võitnud ühe medali pikaraja Euroopa meistrivõistlustelt, kui Triin Aljand pälvis 2012. aastal hõbemedali 50m liblikujumises.

Eesti ujumiskoondis EMil:

Eneli Jefimova

Kregor Zirk

Daniel Zaitsev

Ralf Tribuntsov

Alex Ahtiainen

Maria Romanjuk

Lars Kuljus

Aleksa Gold

Mariangela Boitšuk