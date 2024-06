Mitmed Etioopia jooksjad peavad olümpialt eemale jääma

Rahvusvaheline kergejõustikuliit ütleb oma kodulehel, et võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Mõõdupuuks oli jooksus neljanda või kuuenda koha saanud jooksja aeg. Kunagi varem pole neli jooksjat alla 26.40 või kuus jooksjat alla 26.50 minuti samal võistlusel jooksnud.

Jooksu võitis Yomif Kejelcha ajaga 26.31.01, mis on maailma parim tulemus. Teisena lõpetas Berihu Aregawi, kaotades võitjale 0,12 sekundiga. Tokyo olümpiavõitja Selemon Barega kindlustas endale viimase olümpiakoha, joostes välja aja 26.34.95.

Maailma edetabelis moodustab võistluse esikuuik ka selle hooaja maailma statistika esikuuiku. Kõigi aegade statistikas on selle võistluse kaks paremat hetkel seitsmendal ja kaheksandal kohal. Maailmarekordini on veel pikk tee, sest Uganda Joshua Cheptegei maailmarekord on 26.11.00.