NHLi võitja võtab Vene passi: miks mitte?

Paquette'i sõnul on kodakondsuse saamiseks vajalikud paberid juba koostamisel. «Umbes kolm nädalat tagasi tuli see klubis jutuks. Vaatame, mis edasi saab», sõnas ta.

Kaks hooaega KHLis mänginud hokimängija ütles, et arutas asja USAst pärit meeskonnakaaslase Brendan Menelliga, kes sai Venemaa passi mullu suvel. «Olen Brendaniga nõus, et kui sa oled KHLis mitu aastat mänginud, sulle meeldib kõik, sa tahad selles liigas oma karjääri üles ehitada ning sul on võimalus saada Venemaa kodakondsus, siis miks mitte,» märkis ta