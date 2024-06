Madridi Real pani EM-tiitlit jahtivale Mbappele päitsed pähe

25-aastane prantslane soovinuks kodustel olümpiamängudel koondist aidata, aga ta ei kuulunud 3. juunil avaldatud esialgsesse meeskonda. Põhjus peitub hoopis Madridi Reali otsuses. Hispaania jalgpallihiid ei luba ühelgi oma mängumehel esindada koondist nii Euroopa meistrivõistlustel kui ka olümpiamängudel. Ainult üks kahest on lubatud.

«Minu klubi hoiak oli väga selge. Alates sellest hetkest sai selgeks ka, millise valiku ma langetan. Asjad lihtsalt on hetkel sedasi ja pean ka neid mõistma. Ma liitun uue meeskonnaga septembris ja see poleks parim algus meie ühisele teekonnale,» vahendas portaal Inside the Games prantslase sõnu.