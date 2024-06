«Alustasime paraku kehvasti ja see andis tooni kogu kohtumiseks, kuid lõpuks võib öelda, et mängu me korralikult sisse ei saanudki. Turniiri kontekstis tegime korraliku avapäeva, kuid seevastu kehva teise päeva ehk stabiilsust me ei leidnudki ja see lõpuks ka kätte maksis. Sellegipoolest tahaks võtta kõikide mängijate ees mütsi maha, et nad olid valmis pärast pikka saalihooaega kaasa lööma,» võttis turniiri kokku koondiste peatreener Siim Raudla.