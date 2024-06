Valusad kaotused küll, aga võrkpallikoondisel jäi näppude vahele ka midagi head

«Saime tulevasteks aastateks ja järgmisteks mängudeks kamaluga kogemusi, väga palju tasavägiseid mänge ja geime. Palju otsustavate punktide mängimist ja see õppetund võiks olla see, et meil on selliste asjade kogemus ja läbi sellise kogemuse tekib ka rohkem mehi, kes võtavad rasketel hetkedel vasutuse ja otsustamise enda peale,» ütles Rikberg.

Oluline on ka see, et meeskond läks iga nädalaga aina paremaks. Esimestel nädalatel oli tiimil väga tihe mängugraafik ja palju reisimist, kuid alates koduse alagrupiturniiri nädalast tekkis võistkonnal võimalus kvaliteetselt trenni teha.

«Viimased kolm nädalat läks kõik paremaks tänu sellele, et saime korralikult trenni teha. Meil olid head tingimused, kõik mehed koos ja see on kindlasti see, mis viis kogu meeskonda edasi,» lisas treener.

Koondise suve esimene pool sai Kuldliigaga läbi, kuid teine ootab veel ees. Peatreeneril seisab ees ajakava põhjalik analüüs, koosseisu läbi mõtlemine, mängude, koormuste ning treeningute analüüs.

«Kindlasti tuleb väikeseid korrektuure teha, aga lõpptulemus näitas, et see tee ja see viis on õige. Me saime meeskonna iga nädalaga paremaks ja mida enamat tahta, kui kõige olulisemal turniiril ehk siis finaalturniiril näitad oma kõige kõrgema kvaliteediga mängu,» sõnas peatreener.

Suve teise poole koosseisu Rikberg veel öelda ei oska, kuna praegu on palju faktoreid, mis võivad otsust mõjutada. Üks pool on teatud mängijatel tervislik seisund, teine pool teatud mängijate klubihooaja algused. Paigas on see, et ühiste treeningutega alustatakse 15. juulil, kuid juuli algusest on plaanis hakata tegema väiksemates gruppides pallitrenne ja hakatakse tegelema individuaalsete jõusaalikavade täitmisega.

Augustis mängitakse 2026. aasta EMi esimesed valikkohtumised. Rikbergi sõnul on suur eesmärk jõuda jälle finaalturniirile. «Erinevalt viimasest ja eelviimasest EM-finaalturniirist on seekord tegemist raske eesmärgiga, sest meil on vastas Kuldliiga finalist Horvaatia ja Hõbeliiga võitja Iisrael,» ütles Rikberg.

2024. aasta kaks augustis mängitavat mängu peetakse kodus. Eesti mängib tänavu Iisraeliga 17. või 18. augustil ja Horvaatiaga 24. augustil.