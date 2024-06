ANALÜÜS Mitmed konkurendid jätavad EMi vahele, Jefimova on suurim võidupretendent

Jefimova tagas EMile koha eelmise aasta juulis Jaapanis Fukuokas toimunud MMil poolfinaalis saadud ajaga 1.06,18. 2023. aasta maailma edetabelis andis see 12. koha ja sellega on ta EMi stardilehel kindel esinumber.

Teine on poolatar Dominika Sztandera (1.06,42), kolmas šveitslanna Lisa Mamie (1.06,87), mõlemad ujusid ajad samuti MMil. Kuid tänavu pole kumbki neist veel alla 1.07 ujunud. Jefimova on seevastu Euroopa hooaja jooksvas edetabelis 10. kohal (1.06,74).

Romanjuk püüab finaalikohta

Samal distantsil on finaalivõimalus ka teisel eestlannal, 27-aastasel Maria Romanjukil. EMile tagas ta pääsu ajaga 1.07,99, mis on stardinimekirja põhjal kaheksas tulemus. Sel hooajal on ta Euroopa edetabeli andmeil ujunud kaks basseinipikkust parimal juhul 1.08,10ga ja on 31. kohal. EMil osalejaid arvestades annab see viienda tulemuse.