22-aastane USA naiskorvpallur purustas järjekordse rekordi

Clarkil on käsil alles esimene hooaeg WNBAs ning on juba tõusnud tõeliseks staariks. Pühapäevases mängus Chicago Sky vastu tegi 22-aastane korvpallur hea partii, visates 23 punkti, jagas üheksa resultatiivset söötu ning võitles kaheksa lauapalli.

Sellega ületas Clark oma karjääri jooksul 200 punkti, 75 lauapalli ja 75 söötu. Ta on WNBA ajaloos kiireim, kes on nende numbriteni jõudnud, tehes seda vaid 15 mänguga. Clarki keskmised näitajad see hooaeg ühe mängu kohta on 16 punkti, kuus söötu ja viis lauapalli.